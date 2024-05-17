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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г мозольный - Одесса (82550) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
27,79
Экономия: -2,58 грн
25,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
24,34
Экономия: -2,16 грн
22,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
22,01
Экономия: -3,33 грн
18,68 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
Всего: упаковка (1)
21,65
Экономия: -3,00 грн
18,65 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
27,81
Экономия: -2,43 грн
25,38 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
27,96
Экономия: -2,65 грн
25,31 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (1)
12,58
Экономия: -0,42 грн
12,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Теплодар, ул. Пионерная, 2
Всего: упаковка (1)
22,02
Экономия: -3,17 грн
18,85 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (1)
22,35
Экономия: -2,74 грн
19,61 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
Всего: упаковка (1)
20,82
Экономия: -2,30 грн
18,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
27,24
Экономия: -1,91 грн
25,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (1)
27,56
Экономия: -2,51 грн
25,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1)
27,82
Экономия: -2,61 грн
25,21 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19-Б
Всего: упаковка (1)
20,73
Экономия: -1,73 грн
19,00 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (1)
28,68
Экономия: -3,48 грн
25,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
Всего: упаковка (1)
27,54
Экономия: -2,36 грн
25,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ананьев, ул. Независимости, 19/3
Всего: упаковка (1)
12,34
Экономия: -0,41 грн
11,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
Всего: упаковка (2)
19,94
Экономия: -1,47 грн
18,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (1)
28,62
Экономия: -3,31 грн
25,31 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
Всего: упаковка (6)
37,30 грн