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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г мозольный - Киев (82550) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
42,30
Экономия: -10,25 грн
32,05 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (4)
42,30
Экономия: -10,25 грн
32,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
30,07
Экономия: -4,71 грн
25,36 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
25,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (2)
26,90
Экономия: -6,55 грн
20,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
27,36
Экономия: -2,18 грн
25,18 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (1)
30,60
Экономия: -7,39 грн
23,21 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (1)
43,10
Экономия: -10,47 грн
32,63 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (2)
38,20
Экономия: -5,57 грн
32,63 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (1)
29,10
Экономия: -7,04 грн
22,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (1)
32,49
Экономия: -3,94 грн
28,55 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
28,80
Экономия: -2,16 грн
26,64 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (2)
42,30
Экономия: -10,25 грн
32,05 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (1)
31,50
Экономия: -7,65 грн
23,85 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (2)
38,20
Экономия: -9,26 грн
28,94 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (5)
42,30
Экономия: -9,67 грн
32,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
Всего: упаковка (3)
30,52
Экономия: -5,16 грн
25,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 1
Всего: упаковка (3)
29,10
Экономия: -7,04 грн
22,06 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (7)
27,90
Экономия: -6,75 грн
21,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 50
Всего: упаковка (1)
30,32
Экономия: -4,03 грн
26,29 грн