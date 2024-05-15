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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г мозольный - Днепр (Днепропетровск) (82550) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
29,44
Экономия: -4,20 грн
25,24 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
28,40
Экономия: -3,19 грн
25,21 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
29,47
Экономия: -4,19 грн
25,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
21,88
Экономия: -3,07 грн
18,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
20,96
Экономия: -2,30 грн
18,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (2)
21,45
Экономия: -2,72 грн
18,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
30,00
Экономия: -4,76 грн
25,24 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (2)
20,67
Экономия: -1,86 грн
18,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
29,50
Экономия: -4,18 грн
25,32 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (2)
28,50
Экономия: -3,17 грн
25,33 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (2)
28,43
Экономия: -3,06 грн
25,37 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (2)
27,32
Экономия: -2,03 грн
25,29 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (1)
28,29
Экономия: -2,95 грн
25,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
29,47
Экономия: -1,18 грн
28,29 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
29,40
Экономия: -2,89 грн
26,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
31,25
Экономия: -5,88 грн
25,37 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
29,51
Экономия: -1,92 грн
27,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
22,99
Экономия: -3,20 грн
19,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
28,53
Экономия: -3,27 грн
25,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
27,41
Экономия: -2,03 грн
25,38 грн