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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г заживляющий - Запорожье (82549) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
24,98
Экономия: -1,04 грн
23,94 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
19,66
Экономия: -2,33 грн
17,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
20,84
Экономия: -2,14 грн
18,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
22,94
Экономия: -3,33 грн
19,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
22,21
Экономия: -3,36 грн
18,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
19,85
Экономия: -0,82 грн
19,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
24,73
Экономия: -0,79 грн
23,94 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
22,76
Экономия: -2,89 грн
19,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
22,71
Экономия: -2,92 грн
19,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
21,65
Экономия: -2,05 грн
19,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
Всего: упаковка (1)
22,26
Экономия: -2,02 грн
20,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
20,48
Экономия: -1,82 грн
18,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
20,32
Экономия: -1,73 грн
18,59 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 46/1
Всего: упаковка (1)
25,39
Экономия: -1,45 грн
23,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
22,71
Экономия: -3,92 грн
18,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
22,56
Экономия: -3,83 грн
18,73 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (2)
21,60
Экономия: -2,79 грн
18,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (2)
21,36
Экономия: -1,81 грн
19,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (2)
22,03
Экономия: -3,30 грн
18,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
20,32
Экономия: -1,29 грн
19,03 грн