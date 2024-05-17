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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г заживляющий - Одесса (82549) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
19,78
Экономия: -0,75 грн
19,03 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
15,05
Экономия: -0,88 грн
14,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1)
19,93
Экономия: -0,90 грн
19,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
Всего: упаковка (1)
19,94
Экономия: -1,47 грн
18,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
22,98
Экономия: -2,29 грн
20,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
Всего: упаковка (2)
25,25
Экономия: -1,31 грн
23,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
Всего: упаковка (1)
21,12
Экономия: -2,44 грн
18,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
Всего: упаковка (3)
20,09
Экономия: -1,50 грн
18,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (1)
22,73
Экономия: -3,33 грн
19,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
Всего: упаковка (1)
21,83
Экономия: -3,02 грн
18,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
Всего: упаковка (1)
22,96
Экономия: -2,57 грн
20,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
21,03
Экономия: -2,11 грн
18,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
26,79
Экономия: -3,21 грн
23,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 72
Всего: упаковка (1)
20,38
Экономия: -1,86 грн
18,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (1)
19,64
Экономия: -0,61 грн
19,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 24
Всего: упаковка (2)
22,76
Экономия: -2,72 грн
20,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
Всего: упаковка (1)
25,09
Экономия: -1,15 грн
23,94 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 46/1
Всего: упаковка (1)
25,39
Экономия: -1,45 грн
23,94 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
Всего: упаковка (1)
22,26
Экономия: -2,02 грн
20,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
Всего: упаковка (2)
25,28
Экономия: -1,34 грн
23,94 грн