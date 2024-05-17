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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г заживляющий - Львов (82549) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
28,74
Экономия: -4,08 грн
24,66 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
21,15
Экономия: -2,36 грн
18,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
28,12
Экономия: -4,56 грн
23,56 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (2)
19,98
Экономия: -1,44 грн
18,54 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (1)
20,52
Экономия: -1,86 грн
18,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
Всего: упаковка (1)
20,06
Экономия: -1,03 грн
19,03 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (1)
25,67
Экономия: -2,01 грн
23,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 1
Всего: упаковка (1)
25,53
Экономия: -1,91 грн
23,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27-З
Всего: упаковка (1)
21,09
Экономия: -2,45 грн
18,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
21,70
Экономия: -2,32 грн
19,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Школьная, 1
Всего: упаковка (1)
24,80
Экономия: -0,86 грн
23,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 14-А
Всего: упаковка (1)
19,82
Экономия: -1,21 грн
18,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
Всего: упаковка (1)
20,02
Экономия: -1,39 грн
18,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
Всего: упаковка (1)
20,97
Экономия: -2,32 грн
18,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
21,81
Экономия: -3,24 грн
18,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
Всего: упаковка (2)
24,89
Экономия: -0,95 грн
23,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
Всего: упаковка (2)
24,90
Экономия: -0,96 грн
23,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
Всего: упаковка (1)
25,81
Экономия: -2,15 грн
23,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 18
Всего: упаковка (2)
20,39
Экономия: -1,24 грн
19,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (1)
20,87
Экономия: -2,03 грн
18,84 грн