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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г заживляющий - Киев (82549) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
21,08
Экономия: -1,68 грн
19,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 15
Всего: упаковка (1)
22,05
Экономия: -3,36 грн
18,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 166
Всего: упаковка (1)
24,80
Экономия: -0,86 грн
23,94 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 32
Всего: упаковка (1)
22,81
Экономия: -4,02 грн
18,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
Всего: упаковка (1)
20,71
Экономия: -1,95 грн
18,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (2)
20,69
Экономия: -1,99 грн
18,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
Всего: упаковка (1)
13,73
Экономия: -0,43 грн
13,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Литовский, 4
Всего: упаковка (2)
20,05
Экономия: -1,27 грн
18,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (1)
21,17
Экономия: -2,52 грн
18,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всего: упаковка (1)
25,11
Экономия: -1,17 грн
23,94 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (2)
30,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Одесская, 70-Б
Всего: упаковка (1)
20,16
Экономия: -1,13 грн
19,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
Всего: упаковка (1)
25,59
Экономия: -1,65 грн
23,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/2-Б
Всего: упаковка (2)
21,69
Экономия: -2,96 грн
18,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Всего: упаковка (1)
25,93
Экономия: -2,26 грн
23,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Белая Церковь, ул. Гоголя, 18
Всего: упаковка (2)
20,39
Экономия: -1,24 грн
19,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (1)
20,87
Экономия: -2,03 грн
18,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
21,59
Экономия: -1,57 грн
20,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
Всего: упаковка (1)
25,81
Экономия: -2,15 грн
23,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (1)
25,08
Экономия: -1,14 грн
23,94 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
Всего: упаковка (1)
25,37
Экономия: -1,89 грн
23,48 грн