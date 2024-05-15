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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г заживляющий - Днепр (Днепропетровск) (82549) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
20,96
Экономия: -2,30 грн
18,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
19,90
Экономия: -1,31 грн
18,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
21,02
Экономия: -1,42 грн
19,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
22,21
Экономия: -3,48 грн
18,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (2)
21,70
Экономия: -2,15 грн
19,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
22,91
Экономия: -4,12 грн
18,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
22,66
Экономия: -2,87 грн
19,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
20,19
Экономия: -1,16 грн
19,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (2)
21,88
Экономия: -3,15 грн
18,73 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (2)
22,28
Экономия: -3,47 грн
18,81 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
24,70
Экономия: -0,76 грн
23,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
21,51
Экономия: -3,00 грн
18,51 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (1)
19,76
Экономия: -1,10 грн
18,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
21,55
Экономия: -2,85 грн
18,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
25,58
Экономия: -1,64 грн
23,94 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
19,92
Экономия: -2,59 грн
17,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
22,79
Экономия: -3,18 грн
19,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
24,91
Экономия: -0,97 грн
23,94 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
22,31
Экономия: -3,46 грн
18,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
19,72
Экономия: -0,69 грн
19,03 грн