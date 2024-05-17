Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г противозудный - Одесса (82548) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
Всего: упаковка (1)
27,49
Экономия: -3,85 грн
23,64 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
25,98
Экономия: -2,45 грн
23,53 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (1)
22,35
Экономия: -3,56 грн
18,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Теплодар, ул. Пионерная, 2
Всего: упаковка (1)
27,66
Экономия: -3,99 грн
23,67 грн
Фармакопейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (2)
26,71
Экономия: -3,23 грн
23,48 грн
Медпрепараты
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Николаев, просп. Мира, 1/9
Всего: упаковка (1)
26,35
Экономия: -2,64 грн
23,71 грн
Фармакопейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
Всего: упаковка (1)
12,58
Экономия: -0,65 грн
11,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Болград, ул. Варненская, 24-А
Всего: упаковка (1)
21,46
Экономия: -2,73 грн
18,73 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (2)
13,91
Экономия: -0,61 грн
13,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
19,77
Экономия: -1,11 грн
18,66 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (1)
22,87
Экономия: -4,08 грн
18,79 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (4)
21,98
Экономия: -3,22 грн
18,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
Всего: упаковка (1)
26,83
Экономия: -3,12 грн
23,71 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (1)
12,72
Экономия: -0,79 грн
11,93 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (2)
27,45
Экономия: -3,86 грн
23,59 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
19,28
Экономия: -0,62 грн
18,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
23,00
Экономия: -4,21 грн
18,79 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
28,65
Экономия: -1,78 грн
26,87 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (2)
15,88
Экономия: -1,62 грн
14,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
Всего: упаковка (1)
21,70
Экономия: -1,99 грн
19,71 грн