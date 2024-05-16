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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г противозудный - Киев (82548) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
20,83
Экономия: -2,13 грн
18,70 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
25,98
Экономия: -2,45 грн
23,53 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
Всего: упаковка (2)
26,63
Экономия: -3,06 грн
23,57 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
Всего: упаковка (1)
21,51
Экономия: -1,80 грн
19,71 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
Всего: упаковка (1)
26,58
Экономия: -2,87 грн
23,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (1)
22,64
Экономия: -3,85 грн
18,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (4)
21,82
Экономия: -3,06 грн
18,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
19,48
Экономия: -0,82 грн
18,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (1)
12,74
Экономия: -0,81 грн
11,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (3)
25,51
Экономия: -2,11 грн
23,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (2)
14,16
Экономия: -0,86 грн
13,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
22,50
Экономия: -3,71 грн
18,79 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (2)
15,79
Экономия: -1,53 грн
14,26 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
Всего: упаковка (1)
12,53
Экономия: -0,60 грн
11,93 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (2)
26,69
Экономия: -3,21 грн
23,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
23,09
Экономия: -2,76 грн
20,33 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, просп. Мира, 1/9
Всего: упаковка (1)
26,93
Экономия: -3,22 грн
23,71 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
25,88
Экономия: -2,35 грн
23,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Теплодар, ул. Пионерная, 2
Всего: упаковка (1)
27,69
Экономия: -4,02 грн
23,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (2)
19,85
Экономия: -1,19 грн
18,66 грн