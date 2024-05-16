Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г противотравматический - Киев (61903) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
Всего: упаковка (1)
36,05
Экономия: -3,30 грн
32,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 5
Всего: упаковка (1)
47,41
Экономия: -7,13 грн
40,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
36,11
Экономия: -4,17 грн
31,94 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
35,42
Экономия: -3,62 грн
31,80 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (2)
43,58
Экономия: -3,15 грн
40,43 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
Всего: упаковка (2)
37,38
Экономия: -5,30 грн
32,08 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
Всего: упаковка (1)
39,26
Экономия: -4,72 грн
34,54 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом