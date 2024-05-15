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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г противотравматический - Днепр (Днепропетровск) (61903) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (2)
44,74
Экономия: -4,31 грн
40,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
35,84
Экономия: -3,90 грн
31,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 5
Всего: упаковка (1)
47,89
Экономия: -7,61 грн
40,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
34,93
Экономия: -3,13 грн
31,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
Всего: упаковка (1)
36,15
Экономия: -3,40 грн
32,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
Всего: упаковка (2)
37,65
Экономия: -5,57 грн
32,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
Всего: упаковка (1)
39,15
Экономия: -4,61 грн
34,54 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом