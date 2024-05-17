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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г ласковый - Одесса (61902) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
33,13
Экономия: -1,25 грн
31,88 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (1)
32,98
Экономия: -1,10 грн
31,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
Всего: упаковка (1)
42,40
Экономия: -2,22 грн
40,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
42,79
Экономия: -2,61 грн
40,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Усова, 47/1
Всего: упаковка (1)
42,55
Экономия: -2,37 грн
40,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (2)
33,28
Экономия: -1,40 грн
31,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
Всего: упаковка (3)
33,21
Экономия: -1,33 грн
31,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
33,25
Экономия: -1,37 грн
31,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
33,93
Экономия: -2,05 грн
31,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
41,45
Экономия: -1,27 грн
40,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
33,04
Экономия: -1,16 грн
31,88 грн
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