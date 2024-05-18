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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г обезболивающий - Запорожье (61899) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
48,81
Экономия: -8,54 грн
40,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
44,15
Экономия: -3,75 грн
40,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
48,34
Экономия: -2,38 грн
45,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
36,02
Экономия: -2,65 грн
33,37 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
44,79
Экономия: -4,56 грн
40,23 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
39,18
Экономия: -5,64 грн
33,54 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
37,55
Экономия: -2,64 грн
34,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
52,75
Экономия: -3,24 грн
49,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
37,85
Экономия: -5,72 грн
32,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
43,14
Экономия: -1,88 грн
41,26 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (2)
36,17
Экономия: -4,03 грн
32,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
47,79
Экономия: -7,34 грн
40,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
44,61
Экономия: -2,94 грн
41,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (2)
43,72
Экономия: -3,60 грн
40,12 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (1)
48,36
Экономия: -7,01 грн
41,35 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
47,73
Экономия: -6,01 грн
41,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
45,50
Экономия: -5,38 грн
40,12 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
Всего: упаковка (1)
37,89
Экономия: -3,45 грн
34,44 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
43,48
Экономия: -3,43 грн
40,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
44,18
Экономия: -3,88 грн
40,30 грн