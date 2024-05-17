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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г обезболивающий - Одесса (61899) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
44,32
Экономия: -4,12 грн
40,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
39,76
Экономия: -7,68 грн
32,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
44,56
Экономия: -4,13 грн
40,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (1)
47,32
Экономия: -6,87 грн
40,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
44,14
Экономия: -3,73 грн
40,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
47,63
Экономия: -7,18 грн
40,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (2)
43,97
Экономия: -3,81 грн
40,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (2)
44,44
Экономия: -4,16 грн
40,28 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (3)
48,06
Экономия: -7,65 грн
40,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Теплодар, ул. Пионерная, 2
Всего: упаковка (1)
37,53
Экономия: -5,40 грн
32,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (2)
43,37
Экономия: -2,88 грн
40,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
Всего: упаковка (2)
46,96
Экономия: -6,51 грн
40,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-А
Всего: упаковка (1)
49,64
Экономия: -9,23 грн
40,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
Всего: упаковка (1)
48,76
Экономия: -8,32 грн
40,44 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
Всего: упаковка (1)
44,44
Экономия: -4,28 грн
40,16 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
Всего: упаковка (1)
43,70
Экономия: -3,58 грн
40,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ананьев, ул. Независимости, 19/3
Всего: упаковка (1)
36,09
Экономия: -3,39 грн
32,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
Всего: упаковка (1)
43,02
Экономия: -3,13 грн
39,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (1)
47,13
Экономия: -5,26 грн
41,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (1)
36,62
Экономия: -4,20 грн
32,42 грн