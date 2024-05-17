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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г обезболивающий - Львов (61899) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
35,30
Экономия: -3,44 грн
31,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (3)
48,84
Экономия: -6,75 грн
42,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
35,16
Экономия: -3,22 грн
31,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (5)
47,00
Экономия: -6,55 грн
40,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
42,56
Экономия: -2,21 грн
40,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
34,20
Экономия: -2,50 грн
31,70 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 54
Всего: упаковка (1)
43,16
Экономия: -3,12 грн
40,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (1)
34,16
Экономия: -2,43 грн
31,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 46
Всего: упаковка (1)
34,18
Экономия: -2,31 грн
31,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
Всего: упаковка (2)
45,91
Экономия: -5,77 грн
40,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (2)
34,63
Экономия: -2,88 грн
31,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
34,54
Экономия: -2,67 грн
31,87 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: упаковка (1)
58,20
Экономия: -10,33 грн
47,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (1)
35,07
Экономия: -3,13 грн
31,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
Всего: упаковка (1)
33,26
Экономия: -1,70 грн
31,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Духновича, 1
Всего: упаковка (2)
35,06
Экономия: -3,21 грн
31,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (2)
43,61
Экономия: -3,42 грн
40,19 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 9
Всего: упаковка (1)
44,90
Экономия: -4,50 грн
40,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 6
Всего: упаковка (2)
35,18
Экономия: -3,28 грн
31,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (1)
43,99
Экономия: -3,60 грн
40,39 грн