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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г обезболивающий - Киев (61899) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
45,26
Экономия: -4,79 грн
40,47 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
38,07
Экономия: -5,97 грн
32,10 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -3,46 грн
40,54 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (2)
38,97
Экономия: -6,02 грн
32,95 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
38,96
Экономия: -4,53 грн
34,43 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Борщаговская, 128
Всего: упаковка (2)
37,74
Экономия: -5,63 грн
32,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (2)
38,98
Экономия: -4,70 грн
34,28 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
35,63
Экономия: -3,69 грн
31,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (2)
47,80
Экономия: -5,76 грн
42,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (2)
38,05
Экономия: -5,95 грн
32,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
35,45
Экономия: -3,59 грн
31,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
Всего: упаковка (3)
48,48
Экономия: -8,20 грн
40,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (2)
45,71
Экономия: -5,48 грн
40,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
Всего: упаковка (3)
43,23
Экономия: -3,19 грн
40,04 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
Всего: упаковка (1)
33,81
Экономия: -2,11 грн
31,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
48,76
Экономия: -8,48 грн
40,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Литовский, 4
Всего: упаковка (1)
36,30
Экономия: -4,16 грн
32,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (2)
45,63
Экономия: -5,43 грн
40,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (1)
35,21
Экономия: -2,95 грн
32,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 15
Всего: упаковка (1)
44,26
Экономия: -3,83 грн
40,43 грн