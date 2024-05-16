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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г обезболивающий - Харьков (61899) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
35,28
Экономия: -3,18 грн
32,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
38,73
Экономия: -6,75 грн
31,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
44,82
Экономия: -4,56 грн
40,26 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
48,78
Экономия: -8,37 грн
40,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (2)
46,81
Экономия: -4,85 грн
41,96 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
49,28
Экономия: -9,00 грн
40,28 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
46,49
Экономия: -6,00 грн
40,49 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
48,92
Экономия: -8,43 грн
40,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
38,52
Экономия: -5,40 грн
33,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 35-В
Всего: упаковка (1)
47,48
Экономия: -7,12 грн
40,36 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
38,40
Экономия: -3,49 грн
34,91 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
Всего: упаковка (1)
43,93
Экономия: -3,85 грн
40,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
44,42
Экономия: -3,99 грн
40,43 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (1)
46,98
Экономия: -6,65 грн
40,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (2)
44,23
Экономия: -3,97 грн
40,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1)
35,05
Экономия: -3,13 грн
31,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (1)
44,53
Экономия: -4,10 грн
40,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (3)
38,70
Экономия: -5,75 грн
32,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Героев Крут, 76/1
Всего: упаковка (1)
37,33
Экономия: -5,24 грн
32,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
44,94
Экономия: -4,71 грн
40,23 грн