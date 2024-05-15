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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г обезболивающий - Днепр (Днепропетровск) (61899) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
47,21
Экономия: -6,80 грн
40,41 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (4)
39,15
Экономия: -4,82 грн
34,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
37,35
Экономия: -5,29 грн
32,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
37,27
Экономия: -5,19 грн
32,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
45,20
Экономия: -4,90 грн
40,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
44,97
Экономия: -4,92 грн
40,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
42,75
Экономия: -2,79 грн
39,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
35,27
Экономия: -3,46 грн
31,81 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (4)
41,94
Экономия: -2,57 грн
39,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (2)
43,42
Экономия: -3,46 грн
39,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
47,87
Экономия: -7,54 грн
40,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
38,99
Экономия: -6,16 грн
32,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
38,48
Экономия: -5,51 грн
32,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
44,63
Экономия: -4,43 грн
40,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
47,08
Экономия: -6,63 грн
40,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 122
Всего: упаковка (1)
36,86
Экономия: -4,90 грн
31,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
37,41
Экономия: -5,32 грн
32,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
45,51
Экономия: -5,39 грн
40,12 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (1)
37,85
Экономия: -4,69 грн
33,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
47,69
Экономия: -7,37 грн
40,32 грн
В городе Днепр (Днепропетровск) больше нет предложений с препаратом