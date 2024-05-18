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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 1.2 г назальный - Запорожье (530617) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4)
30,63
Экономия: -1,48 грн
29,15 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
33,00
Экономия: -7,00 грн
26,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (7)
28,55
Экономия: -1,72 грн
26,83 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (5)
28,22
Экономия: -1,06 грн
27,16 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
27,13
Экономия: -1,38 грн
25,75 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (4)
28,44
Экономия: -1,69 грн
26,75 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
29,27
Экономия: -2,59 грн
26,68 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
31,03
Экономия: -1,43 грн
29,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
27,45
Экономия: -1,15 грн
26,30 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
27,91
Экономия: -1,16 грн
26,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
28,97
Экономия: -1,07 грн
27,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
28,37
Экономия: -1,69 грн
26,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (3)
28,54
Экономия: -1,79 грн
26,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (3)
29,73
Экономия: -1,28 грн
28,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (2)
28,80
Экономия: -1,97 грн
26,83 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (3)
27,40
Экономия: -1,25 грн
26,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (1)
28,67
Экономия: -1,84 грн
26,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (3)
30,51
Экономия: -1,36 грн
29,15 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
26,43
Экономия: -1,32 грн
25,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (3)
29,05
Экономия: -2,37 грн
26,68 грн