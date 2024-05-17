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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 1.2 г назальный - Одесса (530617) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
27,60
Экономия: -0,85 грн
26,75 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
34,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (2)
28,80
Экономия: -1,34 грн
27,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
Всего: упаковка (4)
29,43
Экономия: -2,60 грн
26,83 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
Всего: упаковка (1)
29,06
Экономия: -2,23 грн
26,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (2)
27,50
Экономия: -1,20 грн
26,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (3)
30,65
Экономия: -3,97 грн
26,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (6)
27,98
Экономия: -1,68 грн
26,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
Всего: упаковка (2)
28,57
Экономия: -1,89 грн
26,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
Всего: упаковка (4)
28,44
Экономия: -1,76 грн
26,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (4)
28,78
Экономия: -2,10 грн
26,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (2)
30,71
Экономия: -4,03 грн
26,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (3)
29,66
Экономия: -2,36 грн
27,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (2)
31,15
Экономия: -4,47 грн
26,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (2)
28,27
Экономия: -1,59 грн
26,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
Всего: упаковка (2)
27,98
Экономия: -1,30 грн
26,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
Всего: упаковка (3)
27,61
Экономия: -1,16 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
Всего: упаковка (6)
29,47
Экономия: -2,79 грн
26,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
Всего: упаковка (4)
28,38
Экономия: -1,48 грн
26,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
Всего: упаковка (2)
28,71
Экономия: -1,88 грн
26,83 грн