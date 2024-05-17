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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 1.2 г назальный - Львов (530617) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
31,62
Экономия: -3,98 грн
27,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
27,54
Экономия: -1,24 грн
26,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
26,86
Экономия: -1,32 грн
25,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (5)
29,59
Экономия: -2,91 грн
26,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
27,93
Экономия: -1,25 грн
26,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
27,27
Экономия: -1,37 грн
25,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (3)
30,69
Экономия: -4,01 грн
26,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
28,31
Экономия: -1,63 грн
26,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
27,86
Экономия: -1,18 грн
26,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (5)
29,48
Экономия: -2,80 грн
26,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (4)
27,99
Экономия: -1,31 грн
26,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (3)
30,10
Экономия: -3,42 грн
26,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
26,69
Экономия: -0,79 грн
25,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (3)
27,18
Экономия: -0,88 грн
26,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (7)
27,33
Экономия: -1,18 грн
26,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (2)
30,10
Экономия: -3,42 грн
26,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (4)
30,10
Экономия: -1,80 грн
28,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (5)
26,98
Экономия: -1,38 грн
25,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (3)
27,72
Экономия: -0,82 грн
26,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (2)
27,57
Экономия: -1,67 грн
25,90 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом