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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 1.2 г назальный - Киев (530617) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (3)
30,88
Экономия: -4,05 грн
26,83 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
28,82
Экономия: -1,99 грн
26,83 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (5)
29,98
Экономия: -1,34 грн
28,64 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (2)
28,54
Экономия: -1,86 грн
26,68 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (4)
28,90
Экономия: -1,46 грн
27,44 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
29,34
Экономия: -2,66 грн
26,68 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
30,07
Экономия: -2,24 грн
27,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
30,07
Экономия: -3,39 грн
26,68 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (3)
30,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
31,96
Экономия: -1,66 грн
30,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (3)
30,32
Экономия: -1,67 грн
28,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (5)
29,73
Экономия: -1,64 грн
28,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
27,52
Экономия: -1,22 грн
26,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (2)
29,88
Экономия: -3,20 грн
26,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (6)
30,67
Экономия: -3,21 грн
27,46 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
31,62
Экономия: -3,98 грн
27,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (3)
30,13
Экономия: -3,30 грн
26,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (4)
30,20
Экономия: -2,70 грн
27,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (3)
30,48
Экономия: -2,41 грн
28,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
29,42
Экономия: -1,52 грн
27,90 грн