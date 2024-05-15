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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 1.2 г назальный - Днепр (Днепропетровск) (530617) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
29,64
Экономия: -2,81 грн
26,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
29,73
Экономия: -2,90 грн
26,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5)
29,44
Экономия: -2,76 грн
26,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
28,40
Экономия: -1,57 грн
26,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
28,71
Экономия: -1,88 грн
26,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
28,12
Экономия: -1,29 грн
26,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
29,47
Экономия: -2,64 грн
26,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (7)
27,26
Экономия: -1,36 грн
25,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
27,43
Экономия: -1,13 грн
26,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (8)
28,38
Экономия: -1,63 грн
26,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (4)
29,10
Экономия: -1,20 грн
27,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (4)
26,98
Экономия: -0,83 грн
26,15 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (3)
27,62
Экономия: -1,72 грн
25,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (3)
26,88
Экономия: -1,28 грн
25,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (3)
26,81
Экономия: -0,81 грн
26,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
26,86
Экономия: -0,82 грн
26,04 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (2)
28,30
Экономия: -1,55 грн
26,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (2)
26,97
Экономия: -1,22 грн
25,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (2)
28,11
Экономия: -1,81 грн
26,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
27,65
Экономия: -1,20 грн
26,45 грн