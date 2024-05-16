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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЗВЕЗДОЧКА" 6 мл - Киев (232803) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -11,02 грн
34,28 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (3)
45,30
Экономия: -11,02 грн
34,28 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Северная, 46
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -11,02 грн
34,28 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -11,02 грн
34,28 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -11,02 грн
34,28 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
40,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
38,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 16:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (3)
40,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (4)
39,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Всего: упаковка (2)
38,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (1)
40,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
38,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (2)
38,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
Всего: упаковка (1)
38,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
38,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Палия Семена, 133
Всего: упаковка (1)
38,50 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 19:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (1)
36,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (2)
38,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (1)
40,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 98
Всего: упаковка (5)
38,10 грн