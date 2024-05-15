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АТОДЕРМ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (113995) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
393,49
Экономия: -16,69 грн
376,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
302,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
395,68
Экономия: -18,88 грн
376,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
395,41
Экономия: -18,61 грн
376,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
396,92
Экономия: -20,12 грн
376,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (1)
408,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
360,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
415,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
415,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
302,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
402,38
Экономия: -25,58 грн
376,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (3)
408,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (1)
301,49 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
Всего: упаковка (1)
302,18 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19
Всего: упаковка (1)
302,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
392,36
Экономия: -15,56 грн
376,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
362,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Николенко, 13
Всего: упаковка (1)
302,18 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
401,29
Экономия: -24,49 грн
376,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
398,39
Экономия: -21,59 грн
376,80 грн