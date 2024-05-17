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АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г - Одесса (113996) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
306,29
Экономия: -18,29 грн
288,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
297,88
Экономия: -9,88 грн
288,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (1)
299,98
Экономия: -11,98 грн
288,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
304,30
Экономия: -16,30 грн
288,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
300,10
Экономия: -12,10 грн
288,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
303,09
Экономия: -15,09 грн
288,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
302,75
Экономия: -14,75 грн
288,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
305,54
Экономия: -17,54 грн
288,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
302,60
Экономия: -14,60 грн
288,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
Всего: упаковка (1)
306,58
Экономия: -18,58 грн
288,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
347,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
346,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
Всего: упаковка (1)
297,42
Экономия: -9,42 грн
288,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (1)
351,00
Экономия: -46,00 грн
305,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Героев Мариуполя, 1
Всего: упаковка (1)
347,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
327,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
347,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
298,92
Экономия: -10,92 грн
288,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (2)
348,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
Всего: упаковка (1)
307,24
Экономия: -19,24 грн
288,00 грн