Все аптеки Украины
Косметические средстваМыла, моющие средстваАТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕЦены в аптеках

АТОДЕРМ МЫЛО ТВЕРДОЕ 150 г - Киев (113996) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
362,03 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
328,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (4)
365,00 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
360,00
Экономия: -54,72 грн
305,28 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
302,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
305,08
Экономия: -17,08 грн
288,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
298,40
Экономия: -10,40 грн
288,00 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (1)
305,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
297,96
Экономия: -9,96 грн
288,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
366,15
Экономия: -73,20 грн
292,95 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (3)
365,00 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (2)
314,44 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
388,80
Экономия: -77,75 грн
311,05 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
Всего: упаковка (1)
302,40 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
388,80
Экономия: -77,75 грн
311,05 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
302,40 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
280,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
304,96
Экономия: -16,96 грн
288,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
298,34
Экономия: -10,34 грн
288,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
299,57 грн