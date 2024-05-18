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Атодерм крем для рук 50 мл, №1 - Запорожье (113973) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
295,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
241,90
Экономия: -9,10 грн
232,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
243,00
Экономия: -10,20 грн
232,80 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
294,00
Экономия: -50,00 грн
244,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
243,93
Экономия: -11,13 грн
232,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (2)
243,63
Экономия: -10,83 грн
232,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
242,11
Экономия: -9,31 грн
232,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
294,00
Экономия: -54,00 грн
240,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
240,53
Экономия: -7,73 грн
232,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
242,79
Экономия: -9,99 грн
232,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
280,00
Экономия: -40,00 грн
240,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
245,28
Экономия: -12,48 грн
232,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
Всего: упаковка (1)
245,46
Экономия: -12,66 грн
232,80 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
246,33
Экономия: -13,53 грн
232,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
240,44
Экономия: -7,64 грн
232,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
244,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
218,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
244,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
243,39
Экономия: -10,59 грн
232,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
244,79
Экономия: -11,99 грн
232,80 грн