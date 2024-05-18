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Атодерм крем 200 мл - Запорожье (113990) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
502,53
Экономия: -24,93 грн
477,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
504,35
Экономия: -26,75 грн
477,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
498,52
Экономия: -20,92 грн
477,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
492,98
Экономия: -15,38 грн
477,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
500,43
Экономия: -22,83 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (2)
499,81
Экономия: -22,21 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
496,70
Экономия: -19,10 грн
477,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
493,46
Экономия: -15,86 грн
477,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
473,27
Экономия: -19,47 грн
453,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
503,20
Экономия: -25,60 грн
477,60 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
505,35
Экономия: -27,75 грн
477,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
493,27
Экономия: -15,67 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
505,01
Экономия: -27,41 грн
477,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
496,23
Экономия: -18,63 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (1)
510,55
Экономия: -32,95 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
509,69
Экономия: -32,09 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
492,74
Экономия: -15,14 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (2)
494,89
Экономия: -17,29 грн
477,60 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (2)
465,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
503,10
Экономия: -25,50 грн
477,60 грн