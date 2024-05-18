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АТОДЕРМ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 15 мл - Запорожье (113993) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
363,64
Экономия: -18,04 грн
345,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
364,12
Экономия: -18,52 грн
345,60 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (2)
356,94
Экономия: -11,34 грн
345,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
361,32
Экономия: -15,72 грн
345,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
311,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
365,44
Экономия: -19,84 грн
345,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
324,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
356,56
Экономия: -10,96 грн
345,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
388,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (1)
439,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
388,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
393,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (4)
362,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (2)
358,94
Экономия: -13,34 грн
345,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
324,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (3)
439,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (1)
323,99 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
336,98 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
445,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
Всего: упаковка (1)
324,68 грн