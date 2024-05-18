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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 50 мл - Запорожье (167522) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
30,66
Экономия: -2,78 грн
27,88 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
29,54
Экономия: -2,00 грн
27,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
32,33
Экономия: -4,54 грн
27,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (1)
32,98
Экономия: -5,17 грн
27,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
30,69
Экономия: -2,86 грн
27,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (1)
32,42
Экономия: -4,63 грн
27,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
31,36
Экономия: -3,70 грн
27,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (2)
32,29
Экономия: -4,50 грн
27,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
32,63
Экономия: -4,92 грн
27,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Каменская, 120
Всего: упаковка (1)
30,15
Экономия: -2,45 грн
27,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 36-А
Всего: упаковка (1)
26,46
Экономия: -0,83 грн
25,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 12-А
Всего: упаковка (3)
31,12
Экономия: -3,34 грн
27,78 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
Всего: упаковка (1)
31,94
Экономия: -4,16 грн
27,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вересневая, 24
Всего: упаковка (1)
31,93
Экономия: -4,15 грн
27,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
33,63
Экономия: -5,88 грн
27,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
33,53
Экономия: -5,78 грн
27,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 17
Всего: упаковка (1)
32,88
Экономия: -5,13 грн
27,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
Всего: упаковка (1)
31,83
Экономия: -4,01 грн
27,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (2)
31,39
Экономия: -3,61 грн
27,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (2)
32,30
Экономия: -4,52 грн
27,78 грн