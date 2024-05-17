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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 50 мл - Одесса (167522) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (2)
32,29
Экономия: -4,50 грн
27,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
31,36
Экономия: -3,70 грн
27,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
32,63
Экономия: -4,92 грн
27,71 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
30,69
Экономия: -2,86 грн
27,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (1)
32,42
Экономия: -4,63 грн
27,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (2)
30,15
Экономия: -2,37 грн
27,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 112-А
Всего: упаковка (1)
30,18
Экономия: -2,49 грн
27,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
32,33
Экономия: -4,54 грн
27,79 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
30,66
Экономия: -2,78 грн
27,88 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (5)
31,00 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
29,54
Экономия: -2,00 грн
27,54 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
Всего: упаковка (2)
33,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 65
Всего: упаковка (2)
30,31
Экономия: -2,47 грн
27,84 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
33,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Всего: упаковка (2)
30,80
Экономия: -2,92 грн
27,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мейтуса Композитора, 4
Всего: упаковка (2)
31,97
Экономия: -3,19 грн
28,78 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
31,58
Экономия: -3,98 грн
27,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
Всего: упаковка (1)
31,94
Экономия: -4,16 грн
27,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 36-А
Всего: упаковка (1)
26,46
Экономия: -0,83 грн
25,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 12-А
Всего: упаковка (3)
31,12
Экономия: -3,34 грн
27,78 грн