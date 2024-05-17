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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 50 мл - Львов (167522) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
33,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (2)
29,65
Экономия: -1,82 грн
27,83 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
Всего: упаковка (1)
33,50 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
Всего: упаковка (2)
33,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
Всего: упаковка (1)
30,08
Экономия: -2,39 грн
27,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (2)
29,95
Экономия: -2,17 грн
27,78 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
33,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 63
Всего: упаковка (1)
33,27
Экономия: -5,57 грн
27,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
Всего: упаковка (1)
33,07
Экономия: -5,13 грн
27,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, ул. Хлебная, 16
Всего: упаковка (1)
31,04
Экономия: -3,19 грн
27,85 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (5)
31,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
Всего: упаковка (2)
30,17
Экономия: -2,33 грн
27,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
30,28
Экономия: -2,45 грн
27,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Всего: упаковка (2)
30,51
Экономия: -2,63 грн
27,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
Всего: упаковка (1)
30,16
Экономия: -2,32 грн
27,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мейтуса Композитора, 4
Всего: упаковка (2)
31,64
Экономия: -2,86 грн
28,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (1)
30,25
Экономия: -1,15 грн
29,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
31,15
Экономия: -3,39 грн
27,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
32,16
Экономия: -4,48 грн
27,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
Всего: упаковка (1)
34,15
Экономия: -6,38 грн
27,77 грн