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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 50 мл - Киев (167522) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
37,50
Экономия: -9,07 грн
28,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
33,15
Экономия: -5,40 грн
27,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
32,16
Экономия: -4,48 грн
27,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
31,04
Экономия: -3,29 грн
27,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
31,15
Экономия: -3,39 грн
27,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
34,38
Экономия: -6,67 грн
27,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
31,76
Экономия: -4,01 грн
27,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
33,05
Экономия: -5,30 грн
27,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (1)
35,14
Экономия: -7,35 грн
27,79 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
34,06
Экономия: -4,29 грн
29,77 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
32,18
Экономия: -2,41 грн
29,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (2)
32,08
Экономия: -4,30 грн
27,78 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
36,54
Экономия: -5,40 грн
31,14 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
31,58
Экономия: -3,98 грн
27,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
Всего: упаковка (1)
34,15
Экономия: -6,38 грн
27,77 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 32
Всего: упаковка (1)
33,79
Экономия: -5,95 грн
27,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мейтуса Композитора, 4
Всего: упаковка (2)
31,64
Экономия: -2,86 грн
28,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
Всего: упаковка (1)
30,16
Экономия: -2,32 грн
27,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (2)
31,57
Экономия: -3,79 грн
27,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
Всего: упаковка (1)
32,43
Экономия: -4,61 грн
27,82 грн