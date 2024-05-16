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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 50 мл - Харьков (167522) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
30,23
Экономия: -2,69 грн
27,54 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
31,17
Экономия: -3,29 грн
27,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
32,88
Экономия: -5,09 грн
27,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
30,13
Экономия: -2,30 грн
27,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (1)
33,18
Экономия: -5,39 грн
27,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Каменская, 120
Всего: упаковка (1)
30,16
Экономия: -2,46 грн
27,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вересневая, 24
Всего: упаковка (1)
31,78
Экономия: -4,00 грн
27,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
33,48
Экономия: -5,73 грн
27,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
33,90
Экономия: -6,15 грн
27,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 12-А
Всего: упаковка (3)
31,43
Экономия: -3,65 грн
27,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 36-А
Всего: упаковка (1)
26,60
Экономия: -0,97 грн
25,63 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
Всего: упаковка (1)
31,43
Экономия: -3,65 грн
27,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 17
Всего: упаковка (1)
32,98
Экономия: -5,23 грн
27,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (2)
31,65
Экономия: -3,87 грн
27,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
Всего: упаковка (1)
31,63
Экономия: -3,81 грн
27,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 87
Всего: упаковка (2)
30,12
Экономия: -2,86 грн
27,26 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
35,87
Экономия: -4,73 грн
31,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (2)
31,74
Экономия: -3,96 грн
27,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
38,53
Экономия: -6,95 грн
31,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
Всего: упаковка (1)
31,58
Экономия: -3,80 грн
27,78 грн