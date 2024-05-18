Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАДЯГА КОСМЕТИЧЕСКАЯЦены в аптеках

БАДЯГА КОСМЕТИЧЕСКАЯ порошок 5 г - Запорожье (62453) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (10)
17,00
Экономия: -5,00 грн
12,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
14,22
Экономия: -1,11 грн
13,11 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (3)
14,42
Экономия: -0,82 грн
13,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (3)
14,03
Экономия: -0,88 грн
13,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (3)
14,53
Экономия: -0,63 грн
13,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (2)
14,35
Экономия: -1,18 грн
13,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (5)
14,20
Экономия: -1,03 грн
13,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (2)
13,76
Экономия: -0,59 грн
13,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
12,74
Экономия: -0,74 грн
12,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
12,76
Экономия: -0,76 грн
12,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
12,83
Экономия: -1,36 грн
11,47 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (3)
15,39
Экономия: -3,08 грн
12,31 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (16)
18,00
Экономия: -6,00 грн
12,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
11,52
Экономия: -0,37 грн
11,15 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (5)
17,00
Экономия: -5,00 грн
12,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
13,71
Экономия: -0,81 грн
12,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (3)
14,06
Экономия: -0,76 грн
13,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
12,05
Экономия: -0,60 грн
11,45 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (2)
14,25
Экономия: -0,80 грн
13,45 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (11)
17,00
Экономия: -5,00 грн
12,00 грн