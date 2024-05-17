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АВЕН ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА АЭРОЗОЛЬ 300 мл - Одесса (50319) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
370,80
Экономия: -10,80 грн
360,00 грн
Мелисса
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
446,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (7)
405,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
379,12
Экономия: -19,12 грн
360,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
441,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (2)
449,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
435,89 грн
Маргарита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
446,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (6)
468,00 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
446,40 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
446,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (3)
419,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
374,00
Экономия: -14,00 грн
360,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
372,96
Экономия: -12,96 грн
360,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
440,00 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (4)
446,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
377,03
Экономия: -17,03 грн
360,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (4)
373,54
Экономия: -13,54 грн
360,00 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (2)
446,40 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (2)
446,40 грн