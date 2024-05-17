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АВЕН ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА АЭРОЗОЛЬ 50 мл - Одесса (50318) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
193,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (3)
176,92
Экономия: -8,92 грн
168,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
214,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
192,40 грн
Мишель
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 49
Всего: упаковка (1)
211,70 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
211,70 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
211,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (3)
195,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
199,70 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (2)
211,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
175,95
Экономия: -7,95 грн
168,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
173,78
Экономия: -5,78 грн
168,00 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (3)
211,70 грн
Акация
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 67
Всего: упаковка (1)
211,70 грн
Вероника
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Посмитного, 19
Всего: упаковка (1)
211,70 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (2)
211,70 грн
Эвита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Левитана, 79
Всего: упаковка (2)
211,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (2)
218,40
Экономия: -6,55 грн
211,85 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
192,40 грн
Южная
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (5)
211,70 грн