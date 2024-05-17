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АВЕН ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА АЭРОЗОЛЬ 150 мл - Одесса (50317) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (4)
296,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (3)
272,04
Экономия: -13,72 грн
258,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
315,78 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
266,92
Экономия: -8,60 грн
258,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
328,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
290,45 грн
Маргарита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
319,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (7)
335,00 грн
Мишель
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 49
Всего: упаковка (1)
319,90 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
319,90 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Армейская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
303,50 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
319,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (3)
300,83 грн
Глория
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
319,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (2)
268,37
Экономия: -10,05 грн
258,32 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
270,56
Экономия: -12,24 грн
258,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
267,62
Экономия: -9,30 грн
258,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
315,20 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (3)
319,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 48 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
270,54
Экономия: -12,22 грн
258,32 грн