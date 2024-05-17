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АВЕН КЛИНАНС ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Одесса (50326) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
468,00 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
446,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
390,38 грн
Глория
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
446,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
452,08 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
446,40 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
446,40 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (3)
446,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
435,25
Экономия: -13,06 грн
422,19 грн
Южная
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
446,40 грн
Констанция
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 74
Всего: упаковка (1)
446,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
425,87 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
377,55
Экономия: -11,33 грн
366,22 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Всего: упаковка (4)
486,00 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, просп. Шевченко, 21
Всего: упаковка (1)
486,00 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
446,40 грн
Черноморская
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Закрыто Открывается через 49 мин
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
446,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (1)
467,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
436,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 49 мин
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
390,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 49 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
354,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (2)
400,91 грн