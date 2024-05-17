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АВЕН ГИДРАНС НАСЫЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 40 мл - Одесса (50321) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
567,75
Экономия: -28,63 грн
539,12 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
589,31
Экономия: -18,99 грн
570,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
594,56
Экономия: -24,24 грн
570,32 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
591,08
Экономия: -20,76 грн
570,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
664,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
592,51
Экономия: -22,19 грн
570,32 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
597,35
Экономия: -27,03 грн
570,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
590,85
Экономия: -20,53 грн
570,32 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
597,30
Экономия: -26,98 грн
570,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (3)
591,76
Экономия: -21,44 грн
570,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
589,94
Экономия: -19,62 грн
570,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
606,59
Экономия: -36,27 грн
570,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
685,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
590,17
Экономия: -19,85 грн
570,32 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 49 мин
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (2)
628,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 49 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
604,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 49 мин
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
571,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
607,05
Экономия: -36,73 грн
570,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
562,52
Экономия: -23,40 грн
539,12 грн