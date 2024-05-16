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АВЕН ГИДРАНС НАСЫЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 40 мл - Львов (50321) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
689,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
567,55
Экономия: -27,85 грн
539,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
599,46
Экономия: -29,14 грн
570,32 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2)
780,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
590,05
Экономия: -19,73 грн
570,32 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
596,16
Экономия: -25,84 грн
570,32 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
601,06
Экономия: -30,74 грн
570,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
607,16
Экономия: -36,84 грн
570,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (2)
604,20 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
560,05
Экономия: -20,35 грн
539,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 3
Всего: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
780,00 грн