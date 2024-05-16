Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеАВЕН ГИДРАНС НАСЫЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМЦены в аптеках

АВЕН ГИДРАНС НАСЫЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 40 мл - Киев (50321) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
780,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
780,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
628,24 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
608,08
Экономия: -37,76 грн
570,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
604,14
Экономия: -33,82 грн
570,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
590,91
Экономия: -20,59 грн
570,32 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (1)
599,69 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
595,47
Экономия: -25,15 грн
570,32 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
559,23
Экономия: -20,11 грн
539,12 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
597,13
Экономия: -26,81 грн
570,32 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
604,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (2)
780,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (1)
604,20 грн