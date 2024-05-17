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RAID ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ КОМАРОВ 30 НОЧЕЙ - Запорожье (111271) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (4)
79,31
Экономия: -0,83 грн
78,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Олевск, ул. Владимирская, 1
Всего: упаковка (1)
79,05
Экономия: -0,43 грн
78,62 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Олевск, ул. Киевская, 14
Всего: упаковка (1)
78,55 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Новоселица, ул. Центральная, 78
Всего: упаковка (1)
82,79
Экономия: -0,24 грн
82,55 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:30
Коленковцы, ул. Главная, 86-А
Всего: упаковка (3)
83,29 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Заставна, ул. Независимости, 97-А
Всего: упаковка (3)
54,59 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Кицмань, ул. Независимости, 63
Всего: упаковка (2)
82,95 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кицмань, ул. Независимости, 69
Всего: упаковка (3)
82,96 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 62
Всего: упаковка (1)
45,15
Экономия: -0,25 грн
44,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Вашковцы, пер. 1-й Грушевского, 5-Б
Всего: упаковка (3)
82,51 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Дубно, ул. Грушевского Михаила, 111
Всего: упаковка (1)
83,38
Экономия: -0,46 грн
82,92 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
83,11
Экономия: -1,05 грн
82,06 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Куты, ул. Косовская, 13
Всего: упаковка (6)
83,46
Экономия: -1,23 грн
82,23 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 24 мин
Верховина, ул. Грушевского Михаила, 1-Е
Всего: упаковка (6)
83,26
Экономия: -1,11 грн
82,15 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 67
Всего: упаковка (3)
76,63
Экономия: -0,45 грн
76,18 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 44
Всего: упаковка (2)
76,40
Экономия: -0,30 грн
76,10 грн
Зеленая аптека
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Открыто Закроется через 09 мин
Делятин, ул. 16-го Июля, 226
Всего: упаковка (6)
82,20
Экономия: -0,05 грн
82,15 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:45
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
Всего: упаковка (5)
83,28
Экономия: -0,62 грн
82,66 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:45
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 7-Г
Всего: упаковка (5)
54,56 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Яремче, ул. Свободы, 253-А
Всего: упаковка (6)
82,89
Экономия: -0,57 грн
82,32 грн