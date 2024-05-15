Все аптеки Украины
Косметические средстваЗащитные средстваСредства защиты от насекомыхRAID ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ КОМАРОВ 30 НОЧЕЙЦены в аптеках

RAID ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ КОМАРОВ 30 НОЧЕЙ - Харьков (111271) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (4)
79,11 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Олевск, ул. Владимирская, 1
Всего: упаковка (1)
79,19
Экономия: -0,38 грн
78,81 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Олевск, ул. Киевская, 14
Всего: упаковка (1)
78,21
Экономия: -0,02 грн
78,19 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 62
Всего: упаковка (1)
45,27 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Грушевского Михаила, 111
Всего: упаковка (1)
83,21
Экономия: -0,91 грн
82,30 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
82,92 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новоселица, ул. Центральная, 78
Всего: упаковка (1)
82,87 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коленковцы, ул. Главная, 86-А
Всего: упаковка (3)
83,34
Экономия: -1,06 грн
82,28 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Заставна, ул. Независимости, 97-А
Всего: упаковка (3)
54,51 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кицмань, ул. Независимости, 69
Всего: упаковка (3)
82,94
Экономия: -0,99 грн
81,95 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кицмань, ул. Независимости, 63
Всего: упаковка (2)
82,81 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Куты, ул. Косовская, 13
Всего: упаковка (6)
83,45
Экономия: -1,10 грн
82,35 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (6)
83,20 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 64
Всего: упаковка (4)
83,53 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 67
Всего: упаковка (3)
76,93 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 44
Всего: упаковка (2)
77,14 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Верховина, ул. Грушевского Михаила, 1-Е
Всего: упаковка (6)
83,20
Экономия: -0,37 грн
82,83 грн
Зеленая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Делятин, ул. 16-го Июля, 226
Всего: упаковка (6)
82,74 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
Всего: упаковка (5)
83,16
Экономия: -0,41 грн
82,75 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 7-Г
Всего: упаковка (5)
54,63 грн