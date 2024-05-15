Все аптеки Украины
Косметические средстваЗащитные средстваСредства защиты от насекомыхRAID ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ КОМАРОВ 30 НОЧЕЙЦены в аптеках

RAID ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ КОМАРОВ 30 НОЧЕЙ - Днепр (Днепропетровск) (111271) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (4)
79,56
Экономия: -0,65 грн
78,91 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Олевск, ул. Владимирская, 1
Всего: упаковка (1)
78,86
Экономия: -0,54 грн
78,32 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Олевск, ул. Киевская, 14
Всего: упаковка (1)
79,15 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новоселица, ул. Центральная, 78
Всего: упаковка (1)
83,57
Экономия: -0,85 грн
82,72 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Коленковцы, ул. Главная, 86-А
Всего: упаковка (3)
82,63 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Заставна, ул. Независимости, 97-А
Всего: упаковка (3)
54,46 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 62
Всего: упаковка (1)
44,85 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кицмань, ул. Независимости, 63
Всего: упаковка (2)
83,30 грн
Семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кицмань, ул. Независимости, 69
Всего: упаковка (3)
83,28 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Дубно, ул. Грушевского Михаила, 111
Всего: упаковка (1)
83,22
Экономия: -0,55 грн
82,67 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
82,70
Экономия: -0,13 грн
82,57 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Куты, ул. Косовская, 13
Всего: упаковка (6)
83,38
Экономия: -0,67 грн
82,71 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Верховина, ул. Грушевского Михаила, 1-Е
Всего: упаковка (6)
82,70 грн
Семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 67
Всего: упаковка (3)
76,52
Экономия: -0,60 грн
75,92 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 44
Всего: упаковка (2)
77,12 грн
Зеленая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 18:45
Делятин, ул. 16-го Июля, 226
Всего: упаковка (6)
83,35 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Рогатин, ул. Галицкая, 64
Всего: упаковка (4)
82,37 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 19:45
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
Всего: упаковка (5)
82,99
Экономия: -0,67 грн
82,32 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 19:45
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 7-Г
Всего: упаковка (5)
54,18
Экономия: -0,51 грн
53,67 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Яремче, ул. Свободы, 253-А
Всего: упаковка (6)
82,74
Экономия: -0,32 грн
82,42 грн