Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеIVATHERM IVAHIDRA+ КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИЦены в аптеках

IVATHERM IVAHIDRA+ КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ 200 мл - Одесса (726914) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
626,03 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (3)
626,49 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
623,69 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
626,01 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (2)
624,54 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
624,75 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
Всего: упаковка (2)
635,03 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
Всего: упаковка (1)
700,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (4)
627,96 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
627,07 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
622,98 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Умань, ул. Европейская, 23
Всего: упаковка (2)
626,24 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (2)
626,83 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (2)
621,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (2)
621,04 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (2)
627,65 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (2)
621,24 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
Всего: упаковка (1)
700,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 49 мин
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
700,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (2)
700,00 грн