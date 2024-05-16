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IVATHERM IVAHIDRA+ КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ 200 мл - Львов (726914) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
518,52 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
611,45 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
660,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
640,40 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (1)
518,52 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
586,45 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
606,70 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
733,89 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Трускавец, ул. Шевченко Тараса, 23
Всего: упаковка (1)
552,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (2)
621,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
729,31 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 31-Г
Всего: упаковка (1)
611,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Липинского, 7
Всего: упаковка (2)
700,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
Всего: упаковка (1)
700,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
626,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
623,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
700,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (2)
700,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
700,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
Всего: упаковка (1)
700,00 грн