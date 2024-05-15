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IVATHERM IVAHIDRA+ КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ 200 мл - Харьков (726914) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
627,20 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
620,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
735,76 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
700,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
624,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
624,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (4)
730,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
624,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
623,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
627,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (2)
628,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
624,82 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
624,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (2)
620,76 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
621,27 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
624,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (2)
626,68 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (2)
628,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Героев Труда, 15
Всего: упаковка (2)
623,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (2)
622,34 грн
В городе Харьков больше нет предложений с препаратом